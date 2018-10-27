«Отравитель» таллием на заводе в Таганроге объявит голодовку в дурдоме

В конце прошлого года стало известно, что около 40 сотрудников завода отравлены. Шульга признался в отравлении сотрудников завода, затем отказался от своих слов. В результате ЧП пострадали около 40 человек, у многих выпали волосы. До сих пор нет официальной версии произошедшего, откуда на завод попал таллий - неизвестно. Руководство предприятия считает, что произошедшее носит бытовой характер. Первая экспертиза в психоневрологическом диспансере Ростова показала, что Шульга страдает шизофренией и расстройством личности.