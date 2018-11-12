rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Профессионалы рынка вторичной переработки пластмасс встретятся в Ростове

12 ноября 2018, 15:34
Фото: wikipedia.org
CC BY-SA 3.0
В Ростове-на-Дону 15 ноября в конгресс-центре Don Plaza пройдет научно-практическое мероприятие, посвященное современным технологиям на рынке переработки пластмасс, сообщается в пресс-релизе ГК "ЕВРОПОЛИМЕР", выступившей организатором конференции.

Конференция состоится в Международный день переработки отходов.

Мероприятие соберет профессионалов со всей страны, работающих в различных отраслях полимерной индустрии - производителей товаров массового потребления и для промышленности, поставщиков оборудования и сырья, переработчиков полимерных изделий, а также представители научной сферы и природозащитных организаций.

В ходе встречи участники поделятся опытом в области рециклинга, обсудят вопросы, касающиеся основных технологий переработки полимерных материалов, проблемы раздельного сбора отходов, а также предстоящих изменений в законодательстве. Кроме того, на конференции рассмотрят инвестиционные инструменты бизнеса, передовые тенденции в области оборудования для производства и переработки, и другие актуальные темы для отрасли.

Фото: europolimergroup.com

С докладами выступят сотрудники Донского государственного технического университета, ведущие специалисты российских и европейских компаний, каких как ГК "Чистый город", ОАО "РостовВторПереработка", "ЛК Сименс Финанс", Fraccaroli e Balzan S.P.A., WAMGROUP, Masterbatch*SV, технические специалисты ГК "ЕВРОПОЛИМЕР".

Отметим, что ГК "ЕВРОПОЛИМЕР" является крупнейшей на Юге страны компанией полного цикла в области производства и переработки полимерной продукции. Предприятие специализируется на производстве полимерных пленок, переработке полимерных отходов и производстве вторичной гранулы, поставках оборудования для производства и переработки полимерных изделий.

р2

Материалы по теме
Генеральным партнером конференции по информационной безопасности станет "Ростелеком"На конференции «ИНВИТРО» обсудили будущее медицины
#Новости#Мусорная реформа на Дону#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28