Профессионалы рынка вторичной переработки пластмасс встретятся в Ростове

В ходе встречи участники поделятся опытом в области рециклинга, обсудят вопросы, касающиеся основных технологий переработки полимерных материалов, проблемы раздельного сбора отходов, а также предстоящих изменений в законодательстве. Кроме того, на конференции рассмотрят инвестиционные инструменты бизнеса, передовые тенденции в области оборудования для производства и переработки, и другие актуальные темы для отрасли.