Профессионалы рынка вторичной переработки пластмасс встретятся в Ростове

Конференция состоится в Международный день переработки отходов.
Мероприятие соберет профессионалов со всей страны, работающих в различных отраслях полимерной индустрии - производителей товаров массового потребления и для промышленности, поставщиков оборудования и сырья, переработчиков полимерных изделий, а также представители научной сферы и природозащитных организаций.
В ходе встречи участники поделятся опытом в области рециклинга, обсудят вопросы, касающиеся основных технологий переработки полимерных материалов, проблемы раздельного сбора отходов, а также предстоящих изменений в законодательстве. Кроме того, на конференции рассмотрят инвестиционные инструменты бизнеса, передовые тенденции в области оборудования для производства и переработки, и другие актуальные темы для отрасли.
С докладами выступят сотрудники Донского государственного технического университета, ведущие специалисты российских и европейских компаний, каких как ГК "Чистый город", ОАО "РостовВторПереработка", "ЛК Сименс Финанс", Fraccaroli e Balzan S.P.A., WAMGROUP, Masterbatch*SV, технические специалисты ГК "ЕВРОПОЛИМЕР".
Отметим, что ГК "ЕВРОПОЛИМЕР" является крупнейшей на Юге страны компанией полного цикла в области производства и переработки полимерной продукции. Предприятие специализируется на производстве полимерных пленок, переработке полимерных отходов и производстве вторичной гранулы, поставках оборудования для производства и переработки полимерных изделий.
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