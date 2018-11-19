Президент ГК "Сокол" предложил значительно ужесточить наказание за обман дольщиков

"Я полагаю, что закон требует доработки. Следует ужесточить уголовное наказание в отношении обманывающих дольщиков компаний-застройщиков, вплоть до полной конфискации имущества и многолетнего заключения в тюрьме", - сказал Сурмалян. По его словам, это будет правильнее и эффективнее, чем создавать дополнительные сложности для тех застройщиков, которые порядочно работают на рынке на протяжении многих лет.