Президент ГК "Сокол" предложил значительно ужесточить наказание за обман дольщиков

В Ростове в субботу прошла церемония открытия очередного объекта группы компаний "Сокол" - многоэтажки на улице Королева 20А, на которой Сурмалян (руководитель "Сокола") поделился своим мнением с журналистами касательно нового закона об отмене долевого строительства. Этот закон вступил в силу в июле 2018 года и призван защищать права и деньги покупателей квартир. Причиной для его введения стали частые случаи нецелевого использования средств дольщиков со стороны застройщиков.
"Я полагаю, что закон требует доработки. Следует ужесточить уголовное наказание в отношении обманывающих дольщиков компаний-застройщиков, вплоть до полной конфискации имущества и многолетнего заключения в тюрьме", - сказал Сурмалян. По его словам, это будет правильнее и эффективнее, чем создавать дополнительные сложности для тех застройщиков, которые порядочно работают на рынке на протяжении многих лет.