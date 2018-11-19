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Президент ГК "Сокол" предложил значительно ужесточить наказание за обман дольщиков

19 ноября 2018, 14:24
Фото: pxhere.com
Ростовский предприниматель Арутюн Сурмалян предлагает ужесточить наказание в отношении недобросовестных застройщиков, обманывающих дольщиков, вплоть до пожизненного заключения и полной конфискации имущества. Об этом он сообщил на торжественном открытии ЖК "Сокол на Королева" в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону.

В Ростове в субботу прошла церемония открытия очередного объекта группы компаний "Сокол" - многоэтажки на улице Королева 20А, на которой Сурмалян (руководитель "Сокола") поделился своим мнением с журналистами касательно нового закона об отмене долевого строительства. Этот закон вступил в силу в июле 2018 года и призван защищать права и деньги покупателей квартир. Причиной для его введения стали частые случаи нецелевого использования средств дольщиков со стороны застройщиков.

"Я полагаю, что закон требует доработки. Следует ужесточить уголовное наказание в отношении обманывающих дольщиков компаний-застройщиков, вплоть до полной конфискации имущества и многолетнего заключения в тюрьме", - сказал Сурмалян. По его словам, это будет правильнее и эффективнее, чем создавать дополнительные сложности для тех застройщиков, которые порядочно работают на рынке на протяжении многих лет.

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