Пятеро сочинских школьников отравились психоактивными препаратами

Posted 15 декабря 2018, 11:10
Published 15 декабря 2018, 11:10
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
В результате проверки выяснилось, что в пяти аптеках города подросткам без рецепта продавали противоэпилептические средства. Из-за халатности аптек за несколько недель пятеро подростков отравились психоактивными препаратами.
"По фактам отравления детей территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратурой в судебном порядке приняты меры к признанию деятельности названных специализированных организаций системы здравоохранения незаконными, а также поставлен вопрос об аннулировании лицензии сети", - сказано в сообщении.
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