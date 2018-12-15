Пятеро сочинских школьников отравились психоактивными препаратами

"По фактам отравления детей территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратурой в судебном порядке приняты меры к признанию деятельности названных специализированных организаций системы здравоохранения незаконными, а также поставлен вопрос об аннулировании лицензии сети", - сказано в сообщении.