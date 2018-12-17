Более 2 млн руб зарплат задолжала компания в Таганроге

Posted 17 декабря 2018, 19:26
Published 17 декабря 2018, 19:26
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Долги перед 22 работниками начали накапливаться еще в 2016 году. В результате они достигли 2,8 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что гендиректор направлял деньги на хозяйственные расходы предприятия. При этом у него было достаточно средств, чтобы расплатиться с сотрудниками.
Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас проводится предварительное следствие.
Максимальное наказание составляет три года колонии.