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Posted 17 декабря 2018, 19:26

Published 17 декабря 2018, 19:26

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Более 2 млн руб зарплат задолжала компания в Таганроге

17 декабря 2018, 19:26
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении руководителя компании "СКБ "Виброприбор" за крупный долг по зарплате перед сотрудниками, сообщает прокуратура города.

"Долги перед 22 работниками начали накапливаться еще в 2016 году. В результате они достигли 2,8 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что гендиректор направлял деньги на хозяйственные расходы предприятия. При этом у него было достаточно средств, чтобы расплатиться с сотрудниками.

Теперь в отношении мужчины завели уголовное дело. Сейчас проводится предварительное следствие.

Максимальное наказание составляет три года колонии.

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