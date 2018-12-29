Мусульмане через суд выиграли землю площадью в 570 квадратных метров в Ростове

Земельный участок, который будет передан управлению мусульман по суду, находится в Ростове на улице Туркестанская, 28. Кроме того, департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону выплатит в пользу Центрального духовного управления мусульман Ростовской области три тысячи рублей судебных расходов по уплате госпошлины.