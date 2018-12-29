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Мусульмане через суд выиграли землю площадью в 570 квадратных метров в Ростове

29 декабря 2018, 10:54
Фото: pxhere.com/ru
Суд обязал департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону передать в собственность Центрального духовного управления мусульман Ростовской области земельный участок площадью в 571 квадратный метр, говорится в документах Арбитражного суда.

Представители Центрального духовного управления мусульман Ростовской области обратились в суд к департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону о признании отказа в предоставлении в собственность земельного участка незаконным и обязании предоставить его в собственность.

Земельный участок, который будет передан управлению мусульман по суду, находится в Ростове на улице Туркестанская, 28. Кроме того, департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону выплатит в пользу Центрального духовного управления мусульман Ростовской области три тысячи рублей судебных расходов по уплате госпошлины.

"Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба", - говорится в решении суда.

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