Обрушившееся здание в Новочеркасске будут восстанавливать - источник

«Первый и второй этаж рухнувшего здания занимали арендаторы. Собственник решил восстановить обвалившийся объект, пока неизвестно, будут ли финансировать ремонтные работы предприниматели, которые занимали площади в этом здании или они решат просто покинуть ветхое здание», - говорит источник.