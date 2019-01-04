Обрушившееся здание в Новочеркасске будут восстанавливать - источник

В здании №156 по улице Буденовская в Новочеркасске около 18:50 произошло обрушение. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь обрушения составила 60 квадратных метров. Часть здания, которая рухнула, сдавалась в аренду.
«Первый и второй этаж рухнувшего здания занимали арендаторы. Собственник решил восстановить обвалившийся объект, пока неизвестно, будут ли финансировать ремонтные работы предприниматели, которые занимали площади в этом здании или они решат просто покинуть ветхое здание», - говорит источник.