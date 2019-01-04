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Обрушившееся здание в Новочеркасске будут восстанавливать - источник

4 января 2019, 19:31
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Часть 4-этажного здания в Новочеркасске Ростовской области, где произошло обрушение в четверг, будут восстанавливать, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В здании №156 по улице Буденовская в Новочеркасске около 18:50 произошло обрушение. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь обрушения составила 60 квадратных метров. Часть здания, которая рухнула, сдавалась в аренду.

«Первый и второй этаж рухнувшего здания занимали арендаторы. Собственник решил восстановить обвалившийся объект, пока неизвестно, будут ли финансировать ремонтные работы предприниматели, которые занимали площади в этом здании или они решат просто покинуть ветхое здание», - говорит источник.

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#Новости#Происшествия
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