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Ростовское отделение Сбербанка профинансирует компанию "БК-АЛПРОФ

11 января 2019, 16:38
Фото: pixabay.com
Двухгодичный договор на общую сумму лимитов в 120 миллионов рублей заключили "БК-АЛПРОФ" и отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба компании.

Выделенные банком деньги направят на покупку сырья и обеспечение текущей деятельности компании, занимающейся производством алюминиевого профиля. Сбербанк уделяет много внимания поддержке бизнеса и его развитию, в рамках чего предлагает предпринимателям экспертизы на основе общеэкономической и отраслевой аналитики, которая помогает корпоративным клиентам разработать планы развития и стратегию.

"Мы провели анализ и предложили клиенту заключить сделку товарного и валютного хеджирования с объемом лимита в сумме 25 миллионов рублей. "БК-АЛПРОФ" закупает товар по цене, привязанной к Лондонской товарной бирже (LME), в связи с чем возникают валютные и товарные риски. Благодаря использованию продукта товарный своп клиент фиксирует курс покупки алюминия в рублях на будущие периоды", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

Зарегистрированная в 2003 году компания "БК-АЛПРОФ" находится в Белой Калитве.

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#Новости#Экономика
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