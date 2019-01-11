Ростовское отделение Сбербанка профинансирует компанию "БК-АЛПРОФ

Выделенные банком деньги направят на покупку сырья и обеспечение текущей деятельности компании, занимающейся производством алюминиевого профиля. Сбербанк уделяет много внимания поддержке бизнеса и его развитию, в рамках чего предлагает предпринимателям экспертизы на основе общеэкономической и отраслевой аналитики, которая помогает корпоративным клиентам разработать планы развития и стратегию.
"Мы провели анализ и предложили клиенту заключить сделку товарного и валютного хеджирования с объемом лимита в сумме 25 миллионов рублей. "БК-АЛПРОФ" закупает товар по цене, привязанной к Лондонской товарной бирже (LME), в связи с чем возникают валютные и товарные риски. Благодаря использованию продукта товарный своп клиент фиксирует курс покупки алюминия в рублях на будущие периоды", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.
Зарегистрированная в 2003 году компания "БК-АЛПРОФ" находится в Белой Калитве.