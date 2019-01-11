Ростовское отделение Сбербанка профинансирует компанию "БК-АЛПРОФ

"Мы провели анализ и предложили клиенту заключить сделку товарного и валютного хеджирования с объемом лимита в сумме 25 миллионов рублей. "БК-АЛПРОФ" закупает товар по цене, привязанной к Лондонской товарной бирже (LME), в связи с чем возникают валютные и товарные риски. Благодаря использованию продукта товарный своп клиент фиксирует курс покупки алюминия в рублях на будущие периоды", - рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.