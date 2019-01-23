rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2019, 11:39

Published 23 января 2019, 11:39

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве ФК "Ростов"

23 января 2019, 11:39
Арбитражный суд Ростовской области отложил рассмотрение переданного к футбольному клубу "Ростов" иска с требованием признать его банкротом, сообщается на сайте суда.

Напомним, иск передал футбольный агент Сергей Базанов. Он добился взыскания 123 тысяч долларов в качества агентского вознаграждения за экс-игрока "Ростова" Сергея Белоусова, однако деньги так и не получил.

Истец передал ходатайство с просьбой отложить дату рассмотрения. Она была удовлетворена, заседание теперь состоится 18 февраля в 14.20 мск.

Заявителю поручили уточнить требования в части размера задолженности. Ответчику необходимо предоставить отзыв на заявление.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика