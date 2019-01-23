Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве ФК "Ростов"

Posted 23 января 2019, 11:39
Published 23 января 2019, 11:39
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Напомним, иск передал футбольный агент Сергей Базанов. Он добился взыскания 123 тысяч долларов в качества агентского вознаграждения за экс-игрока "Ростова" Сергея Белоусова, однако деньги так и не получил.
Истец передал ходатайство с просьбой отложить дату рассмотрения. Она была удовлетворена, заседание теперь состоится 18 февраля в 14.20 мск.
Заявителю поручили уточнить требования в части размера задолженности. Ответчику необходимо предоставить отзыв на заявление.