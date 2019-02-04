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Posted 4 февраля 2019, 18:42

Published 4 февраля 2019, 18:42

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

В Краснодарском крае 4 депутата лишились мандата за сокрытие 50 млн руб доходов

4 февраля 2019, 18:42
Прокуратура Брюховецкого района Краснодарского края провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в результате которой 4 народных избранника лишились своих полномочий, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что депутаты скрыли свой доход, полученный в 2016 и 2017 годах. В общей сложности они не задекларировали доходы на сумму более 50 млн рублей, четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, находящиеся в собственности, а также 11 банковских счетов.

"По данным фактам прокуратурой района в Совет депутатов района внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, по результатам рассмотрения которого Советом принято решение о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов", - сообщили в прокуратуре.

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