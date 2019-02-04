В Краснодарском крае 4 депутата лишились мандата за сокрытие 50 млн руб доходов

В ходе проверки было установлено, что депутаты скрыли свой доход, полученный в 2016 и 2017 годах. В общей сложности они не задекларировали доходы на сумму более 50 млн рублей, четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, находящиеся в собственности, а также 11 банковских счетов.