В Краснодарском крае 4 депутата лишились мандата за сокрытие 50 млн руб доходов

Posted 4 февраля 2019, 18:42
Published 4 февраля 2019, 18:42
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В ходе проверки было установлено, что депутаты скрыли свой доход, полученный в 2016 и 2017 годах. В общей сложности они не задекларировали доходы на сумму более 50 млн рублей, четыре объекта недвижимости и два транспортных средства, находящиеся в собственности, а также 11 банковских счетов.
"По данным фактам прокуратурой района в Совет депутатов района внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, по результатам рассмотрения которого Советом принято решение о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов", - сообщили в прокуратуре.
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