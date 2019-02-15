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Posted 15 февраля 2019, 15:05

Published 15 февраля 2019, 15:05

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Под Ростовом завершено строительство нового кладбища

15 февраля 2019, 15:05
Рядом с селом Большие Салы Ростовской области завершились работы по строительству нового кладбища, сообщили в горадминистрации.

Кладбище появилось в Мясниковском районе и поделено на несколько зон - входная, ритуальная, административно-хозяйственная и зоны захоронений. Все здания и сооружения соединили дорогами и тротуарами.

Внимание также уделили озеленению, на территории засеяли семена газонных трав и высадили 6 тысяч саженцев деревьев и кустов. Кладбище начнет работать после завершения работ с документацией.

Отмечается, что кладбище построили за счет бюджета Ростова.

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