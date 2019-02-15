Под Ростовом завершено строительство нового кладбища

Posted 15 февраля 2019, 15:05
Published 15 февраля 2019, 15:05
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Кладбище появилось в Мясниковском районе и поделено на несколько зон - входная, ритуальная, административно-хозяйственная и зоны захоронений. Все здания и сооружения соединили дорогами и тротуарами.
Внимание также уделили озеленению, на территории засеяли семена газонных трав и высадили 6 тысяч саженцев деревьев и кустов. Кладбище начнет работать после завершения работ с документацией.
Отмечается, что кладбище построили за счет бюджета Ростова.