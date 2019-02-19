Госбанк недосчитался 35 млн руб из-за действий арбитражной управляющей в Сочи

Суд принял решение об отстранении управляющей от работы, однако решение было обжаловано и не вступило в силу.
Сбербанк же из-за действий Голошумовой недосчитался 35 миллионов рублей, обвинил ее в мошенничестве и обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. И если доводы финансовой организации сочтут небезосновательными, управляющей грозит не только административная ответственность.
Началась эта история весной 2016 года, когда было объявлено о банкротстве "Комбината "Каскад". Задолженность предприятия перед основным кредитором Сбербанком превысила 348 миллионов рублей. Львиная доля имущества разорившейся компании находилась в залоге у Сбербанка. И, согласно нормативным актам, арбитражный управляющий должен был пустить с молотка залоговую собственность предприятия, а вырученную сумму перечислить банку. Залог был оценен в 236,7 миллиона рублей. И кредитор рассчитывал на 219 миллионов, поскольку владелец залога получает значительную часть, но не всю.
Так, банкротство предприятия подразумевает определение очереди кредиторов. В первую очередь за счет средств от реализации активов оплачиваются судебные издержки, далее, согласно очередности, выплачиваются долги по зарплате и соцвыплаты работникам. Кредиторы получают деньги в третью очередь. Продажа залогового имущества осуществляется отдельно. Денежные средства перечисляются на банковский счет, после чего они попадают владельцу залога за вычетом издержек. И другие кредиторы не могут претендовать на них.
Однако в материале "Комсомольской правды" отмечается, что Голошумова перевела полученные с торгов 35 миллионов рублей на счет строительной компании, которая производила ремонтные работы в помещении комбината. Причем работы эти были начаты аккурат перед тем, как предприятие было признано банкротом. В качестве подрядчика была выбрана компания из Рязани (Рязанский комбинат бытового обслуживания), хотя ремонт производился на предприятии в Сочи.
Интересно, что рязанское предприятие передало право договора компании "Интра", которая также была признана банкротом. А деньги бесследно исчезли.
Теперь Анну Голошумову ожидают многочисленные судебные заседания. Если решение суда вступит в силу, она будет отстранена от работы на 12 месяцев. Сбербанк также настаивает на признании действий управляющей незаконными.
При этом, ранее к ее работе уже возникали претензии. В 2018 году Арбитражный суд Новосибирской области сделал официальное предупреждение за «неправомерные действия при банкротстве».
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по заявлению Сбербанка о мошенничестве. Однако неизвестно, получится ли у финансовой организации вернуть деньги.