Госбанк недосчитался 35 млн руб из-за действий арбитражной управляющей в Сочи

Началась эта история весной 2016 года, когда было объявлено о банкротстве "Комбината "Каскад". Задолженность предприятия перед основным кредитором Сбербанком превысила 348 миллионов рублей. Львиная доля имущества разорившейся компании находилась в залоге у Сбербанка. И, согласно нормативным актам, арбитражный управляющий должен был пустить с молотка залоговую собственность предприятия, а вырученную сумму перечислить банку. Залог был оценен в 236,7 миллиона рублей. И кредитор рассчитывал на 219 миллионов, поскольку владелец залога получает значительную часть, но не всю.