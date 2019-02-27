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Смягчить закон о розничных рынках предложили в Ростовской области

27 февраля 2019, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Внести изменения в областной и федеральный законы о розничных рынках предложили в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

Предлагается смягчить требования к розничным рынкам, которые за последние 12 лет из самого демократичного формата торговли стали самым зарегулированным и сложным. В результате госрегулирования количество розничных рынков в Ростовской области сократилось почти в четыре раза.

Изменения предлагается внести в сфере выдачи разрешений и соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Отмечается, что розничные рынки не только позволяют позволяют реализовать продукцию подсобных хозяйств, что невозможно сделать при жестком регулировании этого вида торговли, но и играют определенную социальную роль. В частности, традиционные "базары" в городах и станицах региона зачастую играют важную роль в жизни всего населенного пункта.

Кроме того, предлагается пролить на 10 лет период перехода от палаточной торговли к капитальным рынкам, который должен закончиться к 2020 году.

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#Новости#Экономика
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