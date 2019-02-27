Смягчить закон о розничных рынках предложили в Ростовской области

Отмечается, что розничные рынки не только позволяют позволяют реализовать продукцию подсобных хозяйств, что невозможно сделать при жестком регулировании этого вида торговли, но и играют определенную социальную роль. В частности, традиционные "базары" в городах и станицах региона зачастую играют важную роль в жизни всего населенного пункта.