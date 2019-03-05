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Голубев занял второе место в рейтинге самых образованных губернаторов РФ

5 марта 2019, 12:40
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в список лидеров среди глав регионов России по уровню образования, говорится в исследовании Центра социальных инноваций "Черный куб".

Так, Голубев в 1980 году получил диплом Московского института управления имени С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. В дальнейшем донской губернатор окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Глава региона имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.

Все это позволило ему набрать 22 балла и занять вторую строчку рейтинга "образованности" глав регионов, уступив лишь губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, который набрал 26 баллов.

На третьем месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также в десятку самых образованных губернаторов вошли Дмитрий Овсянников (Севастополь), Сергей Носов (Магаданская область), Игорь Артамонов (Липецкая область), Андрей Воробьев (Московская область), Александр Евстифеев (Республика Марий Эл), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Сергей Гапликов (Республика Коми).

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