Голубев занял второе место в рейтинге самых образованных губернаторов РФ

Так, Голубев в 1980 году получил диплом Московского института управления имени С. Орджоникидзе по специальности инженер-экономист. В дальнейшем донской губернатор окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Глава региона имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.