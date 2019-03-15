Итоги недели: иск "Евродона", 1 млн за расплавленный Lexus, концерт "Ленинграда"

Производитель мяса индейки "Евродон" объявил судебную войну страховщику, чтобы получить десятки миллионов рублей. Компания обратилась с иском в суд к "Росгосстраху" и потребовала взыскать 196 миллионов рублей.
Заявление поступило в суд 11 марта и уже на следующий день его приняли к производству. Подробности иска пока остаются загадкой, они станут известны позднее. А первое заседание состоится 24 апреля.
Ранее чаще всего иски передавали к самому "Евродону", когда у него сильно ухудшилось финансовое положение, в том числе из-за периодических вспышек птичьего гриппа. Сейчас компания находится под управлением "Внешэкономбанка", но ее могут отдать другому инвестору. До этого момента "Евродону" нужно будет завершить коммерческий убой всей птицы - около 960 тысяч голов. Стало также известно, что к лету могут уволить 2,6 тысячи сотрудников.
В Ростове водителю внедорожника Lexus удалось отсудить более 1 миллиона рублей у ТК "Горизонт" за расплавленный транспорт.
Эта история произошла летом 2018 года, когда Тимур Кация с супругой решили пройтись по торговому центру и оставили машину на парковке. Через 1,5 часа хозяин машины увидел, что на ней из-за фокусировки солнечных лучей расплавились пластиковые детали и шел дым. Оказались повреждены лобовое стекло, корпуса на зеркалах, дверные накладки, щиток приборов и другие детали.
Следует учитывать, что отсутствовали предупреждающие знаки о том, что такое может произойти. В конце минувшего года суд отказал мужчине в компенсации, но в апелляции это решение было отменено.
Теперь водитель должен получить от ТЦ почти 1,1 миллиона рублей.
Судьба рэпера Басты повторяется и на группе "Ленинград". С появлением стадиона "Ростов-Арена" решили помимо матчей проводить еще и культурно-массовые мероприятия. Так, здесь выступил Баста, хотя многие протестовали, переживая за состояние газона.
Теперь намечается концерт "Ленинграда", в проведение которого власти внесли смуту. Местные СМИ заявили о возможной отмене концерта властями региона. Причиной называли пагубное влияние такого рода мероприятий на состояние газона.
После этого управляющая стадиона "Ростов-Арена" заявила, что будут применены специальные защитные меры, которые позволят сохранить стадион в первоначальном состоянии. В сценической зоне смонтируют универсальное модульное полипропиленовое покрытие для защиты газонов от нагрузки средней и повышенной тяжести, которое выдерживает тяжелую технику и большие сценические конструкции. Также будет установлена защита и на пешеходных зонах.
В пятницу от Минспорта региона появилась информация, что управляющая компания уведомила Российский футбольный союз и Российскую Премьер-Лигу о дате проведения концерта. В РФС и РПЛ были направлены письма с просьбой учесть дату проведения концерта при составлении календаря игр.