Итоги недели: иск "Евродона", 1 млн за расплавленный Lexus, концерт "Ленинграда"

Ранее чаще всего иски передавали к самому "Евродону", когда у него сильно ухудшилось финансовое положение, в том числе из-за периодических вспышек птичьего гриппа. Сейчас компания находится под управлением "Внешэкономбанка", но ее могут отдать другому инвестору. До этого момента "Евродону" нужно будет завершить коммерческий убой всей птицы - около 960 тысяч голов. Стало также известно, что к лету могут уволить 2,6 тысячи сотрудников.