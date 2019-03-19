Часть моряков арестованного судна из Ростова в Турции выехали на берег

В июне прошлого года в Стамбуле арестовали судно из Ростова-на-Дону StreamLine из-за долга в 430 тысяч долларов прежнего владельца перед властями Турции. Команда судна все это время не получала заработную плату, долг перед моряками составляет более 123 тысяч долларов. За это время четверо моряков отказались от борьбы и вернулись домой, восемь человек продолжают находиться на Streamline.