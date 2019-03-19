Часть моряков арестованного судна из Ростова в Турции выехали на берег

В июне прошлого года в Стамбуле арестовали судно из Ростова-на-Дону StreamLine из-за долга в 430 тысяч долларов прежнего владельца перед властями Турции. Команда судна все это время не получала заработную плату, долг перед моряками составляет более 123 тысяч долларов. За это время четверо моряков отказались от борьбы и вернулись домой, восемь человек продолжают находиться на Streamline.
Моряки объявляли голодовку несколько раз. Сейчас еду и топливо на судне обеспечивает новый судовладелец. На прошлой неделе отчаявшийся капитан заявил журналистам, что готов перекрыть Босфор. Однако позже он сказал, что не намеревался этого делать. Своими словами он просто хотел привлечь внимание Турции к проблеме моряков.
Багирова вызвали к капитану порта, где он дал объяснения по ситуации на судне. Моряки сотрудничают с адвокатом, они хотят добиться ареста Streamline из-за долга по зарплате.
"Мне сказали, что хотят помочь, из Анкары указания пришли. А по поводу угрозы перекрыть Босфор, сняли копию с моего прошлого объяснения, данного Береговой охране. Часть экипажа выехали на берег для оформления документов к нотариусу", - прокомментировал Багиров.
Также по сведениям Багирова, еще одно судно компании АКЧА-1 арестовано в Таганроге. Следующее судебное заседание по делу о судне Streamline назначено на 2 апреля.