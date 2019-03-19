Экопраздники пройдут в нескольких дворах Ростова

Уже в 2019 году на территории Ростова-на-Дону поэтапно будут вводить практику раздельного сбора мусора, начнут со сбора пластика в жилых кварталах и макулатуры в бюджетных и образовательных учреждениях. К началу лета в городе установят евроконтейнеры для обоих типов ТКО.