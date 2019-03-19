Экопраздники пройдут в нескольких дворах Ростова

Целью всероссийского проекта является популяризация среди жителей городов раздельного сбора отходов.
В Ростове представители регионального оператора также проведут просветительскую работу в данном направлении с молодежью.
Точную дату экопраздников и места проведения региональный оператор сообщит отдельно. Первый из них пройдет уже в апреле, организаторами станут региональный оператор ГК "Чистый город" и городской департамент ЖКХ и энергетики.
Уже в 2019 году на территории Ростова-на-Дону поэтапно будут вводить практику раздельного сбора мусора, начнут со сбора пластика в жилых кварталах и макулатуры в бюджетных и образовательных учреждениях. К началу лета в городе установят евроконтейнеры для обоих типов ТКО.