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Экопраздники пройдут в нескольких дворах Ростова

19 марта 2019, 14:29
Фото: пресс-служба ГК "Чистый город"
В рамках проекта "Экодвор" в нескольких дворах Ростова-на-Дону проведут праздничные мероприятия, сообщила пресс-служба ГК "Чистый город".

Целью всероссийского проекта является популяризация среди жителей городов раздельного сбора отходов.

В Ростове представители регионального оператора также проведут просветительскую работу в данном направлении с молодежью.

Точную дату экопраздников и места проведения региональный оператор сообщит отдельно. Первый из них пройдет уже в апреле, организаторами станут региональный оператор ГК "Чистый город" и городской департамент ЖКХ и энергетики.

Уже в 2019 году на территории Ростова-на-Дону поэтапно будут вводить практику раздельного сбора мусора, начнут со сбора пластика в жилых кварталах и макулатуры в бюджетных и образовательных учреждениях. К началу лета в городе установят евроконтейнеры для обоих типов ТКО.

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#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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