Сбербанк выступил генеральным партнером Недели финграмотности в России

Руслана Салимова, генеральным партнером Недели финграмотности в России Сбербанк стал уже в пятый раз. «В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны. Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Минфином, Банком России и пр., так и собственных), которые охватывают различные категории населения», — пояснил он.