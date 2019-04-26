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Сбербанк выступил генеральным партнером Недели финграмотности в России

26 апреля 2019, 16:16
Фото: pixabay.com
Сбербанк принял участие в V Всероссийской неделе финансовой грамотности, организованной для юных граждан нашей страны Министерством финансов РФ, говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.

Неделя финграмотности в России прошла с 17 по 24 апреля. В рамках акции в качестве генерального партнера работники Сбербанка побывали в учебных заведениях в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, провели лекции и бизнес-игры с ребятами. В Ростове-на-Дону мероприятие состоялось в Донском банковском колледже.

В рамках Недели фигнграмотности был организован Всероссийский онлайн-квест «Финансовый детектив», состоялся конкурс СМИ, проведены открытые уроки и лекции для школьников и студентов в формате «дети учат детей», вебинары для родителей и другие мероприятия.

По словам и. о. управляющего Ростовским отделением Сбербанка

Руслана Салимова, генеральным партнером Недели финграмотности в России Сбербанк стал уже в пятый раз. «В прошлом году с помощью сотрудников банка было проведено более 400 мероприятий в 84 регионах страны. Повышение финансовой грамотности населения — один из ключевых приоритетов Сбербанка. Банк реализует ряд программ (как совместных с Минфином, Банком России и пр., так и собственных), которые охватывают различные категории населения», — пояснил он.

«Мы откликнулись на предложение Сбербанка принять участие в программе. Повышение финансовой грамотности молодежи, освоение новых технологий в повседневной жизни, управление собственными сбережениями важны для каждого. К участию в бизнес-игре мы пригласили студентов старших курсов, которые в будущем планируют связать свою жизнь с экономической сферой», — пояснил директор ГАПОУ РО «Донской банковский колледж» Артем Джегунцов.

Сообщается, что впервые Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи состоялась в 2014. В рамках акции в учебных заведениях страны проводятся бесплатные информационно-просветительские мероприятия, позволяющие в юном поколении россиян воспитать грамотное финансовое поведение.

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#Новости#Экономика
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