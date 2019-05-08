«Ростелеком» обеспечил интернетом Дельфийские игры в Ростове

«Ростелеком» сейчас может выступать настройщиком гибкой экосистемы технологий для бизнеса. С нами клиент не инвестирует в «железо», а пользуется услугами по сервисной модели, получая при этом гарантию безопасности данных. Виртуальная АТС, например, разворачивается очень быстро и позволяет с уровнем навыков секретаря оперативно и гибко управлять всем потоком входящей информации. Звонки не теряются: формируется очередь, создается удобная маршрутизация, — возможность сделать переадресацию на мобильный телефон, на автоответчики, на любой текущий номер, который есть в компании. Услуга пользуется особенным спросом в Ростовской области: только за 2018 год мы подключили к виртуальной АТС более 2000 клиентов», — отметил заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе государственным и корпоративным сегментом ПАО «Ростелеком» Александр Грибков.