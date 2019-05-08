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«Ростелеком» обеспечил интернетом Дельфийские игры в Ростове

8 мая 2019, 14:52
Фото: donland.ru
Интернет для первых для Ростова-на-Дону Дельфийских игр обеспечило ПАО «Ростелеком», сообщила пресс-служба компании.

Главный штаб XVIII молодежных Дельфийских игр России в драмтеатре Горького в Ростове получил от компании современную цифровую инфраструктуру со стабильный защищенным интернет-каналом. Скорость до 100 мегабайт в секунду позволила в прямом эфире транслировать все этапы мероприятия, а услуга «Виртуальная АТС» сделала возможной запись и анализ всех звонков.

«Ростелеком» сейчас может выступать настройщиком гибкой экосистемы технологий для бизнеса. С нами клиент не инвестирует в «железо», а пользуется услугами по сервисной модели, получая при этом гарантию безопасности данных. Виртуальная АТС, например, разворачивается очень быстро и позволяет с уровнем навыков секретаря оперативно и гибко управлять всем потоком входящей информации. Звонки не теряются: формируется очередь, создается удобная маршрутизация, — возможность сделать переадресацию на мобильный телефон, на автоответчики, на любой текущий номер, который есть в компании. Услуга пользуется особенным спросом в Ростовской области: только за 2018 год мы подключили к виртуальной АТС более 2000 клиентов», — отметил заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе государственным и корпоративным сегментом ПАО «Ростелеком» Александр Грибков.

Всего к сервису виртуальной АТС подключились 29 сотрудников, что позволило задействовать и call-центр, и дирекцию, и участников игр. По окончанию мероприятия все оборудование передадут в пользование театру драмы.

«Цифровизация охватывает все сферы российского общества и способствует развитию новых форматов современного искусства. Каждое событие благодаря технологиям связи становится доступным для самого широкого круга зрителей и в этом значительная заслуга „Ростелекома“, который активно поддерживает социальные и культурные мероприятия в нашем регионе. Уверен, что общими усилиями нам удастся сделать искусство юга России достоянием мировой общественности», — прокомментировал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Ростов впервые принимал Молодежные Дельфийские игры России, в город приехали свыше 2,5 тысячи участников со всех регионов страны возрастом от 10 до 25 лет. Свои площадки для проведения игр предоставили все образовательные и культурные объекты города.

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#Новости#Технологии
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