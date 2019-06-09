В поддержку арестованного блогера ростовчане устраивают одиночные пикеты

Авакяна арестовали 29 мая по обвинению в вымогательстве у двух сотрудников полиции из Аксая. По версии следствия, блогер, который занимался расследованием правонарушений со стороны полицейских, вымогал у директора автошколы «Развитие» и у двух полицейских 200 тысяч рублей. Якобы Авакян в обмен на деньги не должен был публиковать компрометирующие правоохранителей видеозаписи. Сам Авакян на своей странице «Вконтакте» подробно рассказал свою версию произошедшего. Как уверяет Гаспар, полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.
В видеозаписях, которые были у Авакяна, шла речь о том, что начальник отдела полиции по городу Аксаю Василий Махно требовал деньги от начальника аксайского ГИБДД Алексея Литвишкова. Ролики исчезли, по словам Гаспара, после многочисленных обысков.
Апелляционное заседание по мере пресечения в областном суде 6 июня по требованию прокурора провели в закрытом режиме. Прокурор настаивал, что сведения, которые будут разглашены во время заседания, составляют тайну следствия. Судья Максим Шелехов оставил решение суда о содержании под стражей Авакяна до 17 июня без изменений.
«По всему городу каждый день стоят люди с одиночными пикетами в поддержку моего мужа. Активисты стоят час или два, договариваемся между собой, потому что все работают, есть какие-то личные дела», - говорит Светлана Авакян.
Адвокат Авакяна Денис Надеин не согласен с решением судьи.
«Пока ему не предъявлено обвинение, он невиновен, также, как и мы с вами - он ни в чем не виновен», - говорит Надеин.
Напомним, третьи сутки не утихают в Москве скандалы, связанные с задержанием журналиста Ивана Голунова. При его задержании, как утверждают полицейские, в рюкзаке молодого человека нашли пять свертков с наркотическими веществами. Голунов находился в СИЗО два дня, по его словам, его избивали полицейские. Правоохранители представили несколько фотографий из дома Голунова, сделанные якобы во время обысков, позже выяснилось, что снимки - подделка. «Россия-24» показала сюжет, где сообщалось, что Голунов был пьян во время задержания, однако, справка медосвидетельствования опровергает эту информацию.
Голунов по решению суда находится под домашним арестом до 7 августа. Ему грозит по вменяемой статье до 20 лет лишения свободы.
Задержанный известен своими расследованиями на «Медузе» о коррупции во власти.