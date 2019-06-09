В поддержку арестованного блогера ростовчане устраивают одиночные пикеты

Авакяна арестовали 29 мая по обвинению в вымогательстве у двух сотрудников полиции из Аксая. По версии следствия, блогер, который занимался расследованием правонарушений со стороны полицейских, вымогал у директора автошколы «Развитие» и у двух полицейских 200 тысяч рублей. Якобы Авакян в обмен на деньги не должен был публиковать компрометирующие правоохранителей видеозаписи. Сам Авакян на своей странице «Вконтакте» подробно рассказал свою версию произошедшего. Как уверяет Гаспар, полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.