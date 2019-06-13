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В Ростове назначен новый руководитель трамваев и троллейбусов

13 июня 2019, 13:10
Фото: vk.com/muprtk
В «Ростовской транспортной компании» появился новый генеральный директор, им стал Юрий Овчинников, сообщил корреспонденту RostovGazeta сотрудник организации.

«В нашей компании с 7 июня генеральным директором стал Юрий Владимирович Овчинников», — отметил он.

По данным открытых источников, ранее Овчинников возглавлял новочеркасский водоканал, а до этого был начальником полицейского следствия этого же города.

«Ростовская транспортная компания» — муниципальная организация, в ведении которой находятся все троллейбусы и трамваи города, а также единственный в Ростове электробус. Предыдущий руководитель компании Николай Сидоров подал в отставку 15 мая. Он пробыл на своей посту около семи месяцев.

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