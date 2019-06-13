В Ростове назначен новый руководитель трамваев и троллейбусов

«Ростовская транспортная компания» — муниципальная организация, в ведении которой находятся все троллейбусы и трамваи города, а также единственный в Ростове электробус. Предыдущий руководитель компании Николай Сидоров подал в отставку 15 мая. Он пробыл на своей посту около семи месяцев.