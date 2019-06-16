В трупе умершего работника ТАНТК им. Бериева обнаружили 9 химических элементов

В начале прошлого года около 40 сотрудников авиазавода были отравлены таллием. Люди потеряли волосы и длительное время лечились в столице. Подозреваемым в деле стал инженер завода Владислав Шульга. Позже он признался, что показания давал под давлением и отказался от своих слов. Следствие продолжается до сих пор. Сотрудник завода Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Максим Терещенко умер 30 декабря 2017 года. Тогда специалисты заподозрили, что у Максима были все те же признаки, что у остальных отравленных таллием. Мама и жена 25-летнего Максима добились эксгумации для того, чтобы узнать истинные причины смерти.
«В результате проведенного исследования фрагментов печени, желудка, волос и ногтей Терещенко Максима, присланных на исследование после эксгумации, обнаружены следующие элементы: барий, железо, кадмий, марганец, медь, молибден, серебро, хром и цинк. Элемент таллий не обнаружен», — говорится в заключении.
Также в документе сказано, что содержание всех обнаруженных элементов не превышает допустимые нормы. В образцах грунта с места захоронения, который также был направлен на исследование, обнаружили огромное количество химических элементов, кроме талия.
«Основываясь на результатах анализа образцов грунта с места захоронения, эксперт исключает возможность внешнего загрязнения биологических образцов за время нахождения тела в земле. Учитывая это, следует считать содержание элементов, обнаруженных в образцах печени, почки, желудка и ногтей соответствующими прижизненным значениям», — говорится в заключении.