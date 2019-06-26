Подземный переход за 13 млн руб построят возле «Ростов-Арены»

Posted 26 июня 2019, 15:00
Published 26 июня 2019, 15:00
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика на разработку проекта по строительству, деньги выделяют из городского бюджета.
Согласно техзаданию, переход соединит Левобережную и Южный подъезд, длина объекта составит 55 метров, а ширина восемь метров. Подрядчик должен будет провести инженерные и археологические изыскания, предусмотреть реконструкцию без ограничения движения, а также обогрев пандусов и ступеней переезда в зимний период.
Напомним, на защиту мостов в Ростове от вандалов направят 33,2 миллиона рублей. Подрядчику до конца 2019 года предстоит оказывать услуги по охране и защите от актов незаконного вмешательства пяти объектов транспортной инфраструктуры Ростова.