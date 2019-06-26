Подземный переход за 13 млн руб построят возле «Ростов-Арены»

Согласно техзаданию, переход соединит Левобережную и Южный подъезд, длина объекта составит 55 метров, а ширина восемь метров. Подрядчик должен будет провести инженерные и археологические изыскания, предусмотреть реконструкцию без ограничения движения, а также обогрев пандусов и ступеней переезда в зимний период.