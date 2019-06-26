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Posted 26 июня 2019, 15:00

Published 26 июня 2019, 15:00

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Подземный переход за 13 млн руб построят возле «Ростов-Арены»

26 июня 2019, 15:00
Возле стадиона «Ростов-Арена» построят подземный пешеходный переход за 13, 3 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика на разработку проекта по строительству, деньги выделяют из городского бюджета.

Согласно техзаданию, переход соединит Левобережную и Южный подъезд, длина объекта составит 55 метров, а ширина восемь метров. Подрядчик должен будет провести инженерные и археологические изыскания, предусмотреть реконструкцию без ограничения движения, а также обогрев пандусов и ступеней переезда в зимний период.

Напомним, на защиту мостов в Ростове от вандалов направят 33,2 миллиона рублей. Подрядчику до конца 2019 года предстоит оказывать услуги по охране и защите от актов незаконного вмешательства пяти объектов транспортной инфраструктуры Ростова.

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