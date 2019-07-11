Клиентами Сбербанка на юге РФ и Северном Кавказе стали свыше 220 тыс предпринимателей

Это рекордный показатель. Так, по сравнению с данными за первое полугодие 2018 года кредитный портфель в сегменте микро и малого бизнеса вырос на 16%. Больше половины - 53% корпоративных кредитов в портфеле банка приходится на залоговые кредиты. При этом доля беззалоговых кредитов также продолжает расти за счет активного развития смарт технологий кредитования.
На поддержку малых предприятий Юго-Западный банк сначала года направил 15 миллиардов рублей из которых более 700 миллионов рублей пошли на инвестиционные кредиты. В Ростовской области на поддержку бизнеса было направлено 4,2 миллиарда рублей, в Краснодарском крае - 5,8 миллиарда рублей, на Ставрополье - 3 миллиарда. На республики северо-кавказского региона пришлось 2 миллиарда рублей.
В настоящее время активными клиентами Сбербанка на Юге России и Северном Кавказе являются более 221 тысячи представителей малого и микро бизнеса. В региональном разрезе больше всего таких клиентов у Сбербанка насчитывается в Краснодарском крае (82 тысячи), в Ростовской области (53 тысячи) и Ставропольском крае (42 тысячи).
«Малый бизнес на Юге России традиционно отличается высокой активностью. Каждый второй новый регистрируемый индивидуальный предприниматель выбирает Сбербанк в качестве основного партнера. С начала года на юге России и Северном Кавказе Сбербанк выбрали более 31 тыс. новых предпринимателей. Это происходит благодаря упрощению взаимодействия между банком и его клиентами, развитию цифровых сервисов, а также формирования экосистемы, в которой Сбербанк становится источником знаний для развития компетенций бизнеса», - отметила заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Ирина Ткаченко.