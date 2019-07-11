Клиентами Сбербанка на юге РФ и Северном Кавказе стали свыше 220 тыс предпринимателей

«Малый бизнес на Юге России традиционно отличается высокой активностью. Каждый второй новый регистрируемый индивидуальный предприниматель выбирает Сбербанк в качестве основного партнера. С начала года на юге России и Северном Кавказе Сбербанк выбрали более 31 тыс. новых предпринимателей. Это происходит благодаря упрощению взаимодействия между банком и его клиентами, развитию цифровых сервисов, а также формирования экосистемы, в которой Сбербанк становится источником знаний для развития компетенций бизнеса», - отметила заместитель председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Ирина Ткаченко.