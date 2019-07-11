Строительство Красносулинского МЭОК будет идти под общественным контролем

По словам министра, местных жителей беспокоит близость мусороперерабатывающего комплекса и они не знают, что ожидать от такого соседства. Создание инициативной группы, которая будет контролировать все этапы строительства МЭОК, позволит жителям Красного Сулина и прилегающих населенных пунктов получать полную информацию о ходе работ.