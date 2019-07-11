rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Строительство Красносулинского МЭОК будет идти под общественным контролем

11 июля 2019, 12:42
Фото: donland.ru
Общественный контроль установят над процессом строительства Красносулинского МЭОК, сообщило правительство Ростовской области.

Об этом стало известно на прошедшей в четверг встрече общественников и представителей регионального оператора с министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером.

По словам министра, местных жителей беспокоит близость мусороперерабатывающего комплекса и они не знают, что ожидать от такого соседства. Создание инициативной группы, которая будет контролировать все этапы строительства МЭОК, позволит жителям Красного Сулина и прилегающих населенных пунктов получать полную информацию о ходе работ.

Фото: donland.ru

Кроме того, региональному оператору поручили расширить информационную работу среди жителей города, чтобы они имели представление о комплексах и технологиях, на основе которых будет работать будущий объект.

Как отметил глава ведомства, мусороперерабатывающий комплекс необходим для нормальной жизни людей, поэтому необходимо обеспечить соблюдение норм при его строительстве.

Напомним, жителям хутора Веселый ответили на вопросы о строительстве Мясниковского МЭОК под Ростовом. Жители хутора смогли задать свои вопросы, связанные с ходом строительства, требований экобезопасности.

Материалы по теме
Региональный оператор «ЭКОГРАД-Н» подвел итоги детского конкурса рисунковБолее 80 тыс звонков поступило региональному оператору Ростовской области
#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58