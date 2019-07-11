Строительство Красносулинского МЭОК будет идти под общественным контролем

Об этом стало известно на прошедшей в четверг встрече общественников и представителей регионального оператора с министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером.
По словам министра, местных жителей беспокоит близость мусороперерабатывающего комплекса и они не знают, что ожидать от такого соседства. Создание инициативной группы, которая будет контролировать все этапы строительства МЭОК, позволит жителям Красного Сулина и прилегающих населенных пунктов получать полную информацию о ходе работ.
Кроме того, региональному оператору поручили расширить информационную работу среди жителей города, чтобы они имели представление о комплексах и технологиях, на основе которых будет работать будущий объект.
Как отметил глава ведомства, мусороперерабатывающий комплекс необходим для нормальной жизни людей, поэтому необходимо обеспечить соблюдение норм при его строительстве.
Напомним, жителям хутора Веселый ответили на вопросы о строительстве Мясниковского МЭОК под Ростовом. Жители хутора смогли задать свои вопросы, связанные с ходом строительства, требований экобезопасности.