Два новых футболиста согласились играть за ФК «Чайка» из Ростовской области

«Контракты с командой подписали Максим Васильев и Никита Глушков. Им обоим по 20 лет», — сказано в сообщении.
До этого Васильев играл за «Сибирь», где провел 11 матчей и забил 1 мяч. Глушков является игроком середины поля и воспитанником питерского «Зенита»
Напомним, что сейчас игры клуба проходят на стадионе «Ростов-Арена». «Чайка» уже успела проиграть команде «Чертаново» со счетом 0:1. При этом на игру пришли только три тысячи человек.
Добавим, что фанаты ФК «Ростов», который также играет на новом стадионе, протестовали против решения пускать сюда болельщиков «Чайки»