rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Два новых футболиста согласились играть за ФК «Чайка» из Ростовской области

12 июля 2019, 05:25
Фото: pixabay.com
Футбольный клуб «Чайка» в Ростовской области пополнился двумя новыми игроками, сообщается на сайте команды.

«Контракты с командой подписали Максим Васильев и Никита Глушков. Им обоим по 20 лет», — сказано в сообщении.

До этого Васильев играл за «Сибирь», где провел 11 матчей и забил 1 мяч. Глушков является игроком середины поля и воспитанником питерского «Зенита»

Напомним, что сейчас игры клуба проходят на стадионе «Ростов-Арена». «Чайка» уже успела проиграть команде «Чертаново» со счетом 0:1. При этом на игру пришли только три тысячи человек.

Добавим, что фанаты ФК «Ростов», который также играет на новом стадионе, протестовали против решения пускать сюда болельщиков «Чайки»

Материалы по теме
Плохой звук и пустой стадион: первый матч ФК «Чайка» на «Ростов-Арене» провалилсяФК «Ростов» спустя два года забрал акции у бывшего спонсораФК «Ростов» переманил к себе игрока «Локомотива»
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58