«Центр-инвест» попал в топ-3 лучших российских банков для предпринимателей

Кроме того, банк оказался седьмым по объему портфеля кредитов малому бизнесу и попал на 11 место по объему выданных кредитов представителям малого и среднего бизнеса. Объем кредитного портфеля компаниям среднего бизнеса позволил банку занять 13 место в России.
Так, за шесть месяцев 2019 года кредит в «Центр-инвесте» получили более 2,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. В общей сложности банк выдал им 14,6 миллиарда рублей. По сравнению с данными за аналогичный период 2018 года кредитный портфель банка в корпоративном сегменте вырос на 7,6% и достиг 41,8 миллиарда рублей.
По новым программам кредитования предпринимателей объем поддержки превысил два миллиарда рублей.
В настоящее время более 58 тысяч представителей малого бизнеса и ИП стали клиентами банка. Тем, кто находится только в самом начале своего бизнес-пути, «Центр-инвест» оказывает поддержку. Так, созданный на базе банка акселератор позволяет дать импульс развитию стартапов в Ростовской области и за ее пределами. Выпускниками акселератора являются более двух тысяч социальных бизнес-проектов и женщин-предпринимателей.