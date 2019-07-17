«Центр-инвест» попал в топ-3 лучших российских банков для предпринимателей

В настоящее время более 58 тысяч представителей малого бизнеса и ИП стали клиентами банка. Тем, кто находится только в самом начале своего бизнес-пути, «Центр-инвест» оказывает поддержку. Так, созданный на базе банка акселератор позволяет дать импульс развитию стартапов в Ростовской области и за ее пределами. Выпускниками акселератора являются более двух тысяч социальных бизнес-проектов и женщин-предпринимателей.