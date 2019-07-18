Названы города Ростовской области, где сильно подорожает жилье

«Банковская система сегодня точно готова к кредитованию, но к чему она точно не готова — выдавать кредиты, которые с точки зрения банка неэффективны. Это касается проектов, которые до появления этого закона работали. Мы говорим сейчас про города, в которых ценник был ниже 42 тысяч рублей за квадратный метр: Таганрог, Волгодонск, Новочеркасск. Люди строили по 28 тысяч рублей за квадратный метр, продавали по 30, и им было хорошо, и люди покупали квартиры дешевле, чем в Ростове», — говорит Далаксакуашвили.