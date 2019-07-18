Названы города Ростовской области, где сильно подорожает жилье

Напомним, что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения законодательства в ФЗ № 214. Теперь все российские застройщики смогут привлекать средства граждан для долевого строительства новых объектов только с применением эскроу-счетов. Застройщик строит жилой дом за счет собственных или кредитных средств, после ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности первым дольщиком счета эскроу раскрываются, с этого момента застройщик может распоряжаться денежными средствами дольщиков.
«Банковская система сегодня точно готова к кредитованию, но к чему она точно не готова — выдавать кредиты, которые с точки зрения банка неэффективны. Это касается проектов, которые до появления этого закона работали. Мы говорим сейчас про города, в которых ценник был ниже 42 тысяч рублей за квадратный метр: Таганрог, Волгодонск, Новочеркасск. Люди строили по 28 тысяч рублей за квадратный метр, продавали по 30, и им было хорошо, и люди покупали квартиры дешевле, чем в Ростове», — говорит Далаксакуашвили.
По его словам, теперь банк этот проект не прокредитует.
«Застройщики свои предприятия позакрывают, видимо, и покупатели не смогут покупать дешевое жилье. В любом случае рынок все урегулирует, и в этих городах продолжат строить дома и квартиры, но ценник будет другой и объем. Например, если раньше однокомнатная квартира продавалась за один миллион рублей, то теперь сумма составит — 1,5-2 миллиона рублей», — подчеркнул эксперт.