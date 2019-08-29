Продлен домашний арест бывшего министра строительства Ростовской области

Экс-министр обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Безуглов вместе с директором ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергеем Мищенко согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». Вместо крупнозернистого песка они применили в строительстве более дешевый аналог, разница составила 233 млн рублей.
Сначала Безуглова отправили в СИЗО, затем 13 июля его перевели под домашний арест.
«Суд продлил меру содержания под домашним арестом Безуглову до 27 сентября», — отметили в суде.
Следствие по делу продолжается.