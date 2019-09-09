Чемпионат по футболу на Кубок ЮСИ прошел в микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание развитию спорта, разбивая в своих жилых районах спортивные площадки с самым современным оборудованием. Во дворах «Красного Аксая» есть антивандальные тренажеры, крытые спортивные залы, площадки для занятий футболом и баскетболом, роллердром, воркаут-зона. Для того, чтобы заняться спортом, достаточно просто выйти во двор своего дома. Кроме того, ЮСИ регулярно проводит спортивные мероприятия в городах, где строит жилые комплексы — Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.