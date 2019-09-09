Чемпионат по футболу на Кубок ЮСИ прошел в микрорайоне «Красный Аксай» в Ростове

В течение двух дней 16 городских команд и 11 от жилого комплекса боролись за звания победителей. В общей сложности почти 300 человек приняли участие в соревнованиях, которые проходили сразу на двух площадках, включая футбольное поле новой школы. Школу застройщик возвел в рекордно короткие сроки.
В ходе соревнований провели матч между администрацией ЮСИ и представителями стройплощадки, победителем вышли сотрудники офиса. Напряженными получились финальные игры, так, лучшей среди любительских команд стал МФК «Строитель», второе место досталось ФК «Фурнитерра». Победителем среди команд микрорайона стала сборная 14 литера «Стандарт», а серебро завоевала команда 13 литера «Интернационал».
«Группа компаний "ЮгСтройИнвест" уделяет большое внимание развитию спорта. Поэтому для нас стало уже доброй традицией проводить в своих микрорайонах крупные спортивные соревнования», — отметил директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.
Кроме спортивных состязаний ЮСИ организовал развлекательную программу. Для гостей и участников выступал танцевальный коллектив «Тодес», проводились конкурсы, работали аттракционы. Размах праздника высоко оценили специальные гости мероприятия защитники футбольного клуба «Ростов» Евгений Чернов и Дмитрий Чистяков. Для всех желающих они устроили автограф-сессию.
Победителям Чемпионата вручили Кубки, медали и денежные сертификаты, все остальные участники получили поощрительные призы и награды. После окончания соревнований участники еще долго не расходились, обсуждая события двух дней и радуясь своим успехам.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уделяет особое внимание развитию спорта, разбивая в своих жилых районах спортивные площадки с самым современным оборудованием. Во дворах «Красного Аксая» есть антивандальные тренажеры, крытые спортивные залы, площадки для занятий футболом и баскетболом, роллердром, воркаут-зона. Для того, чтобы заняться спортом, достаточно просто выйти во двор своего дома. Кроме того, ЮСИ регулярно проводит спортивные мероприятия в городах, где строит жилые комплексы — Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.