«Красный котельщик» требует признать банкротом бывшего депутата гордумы Тагагрога

По версии следствия депутат, используя служебное положение, будучи директором ООО «АгроЮгТрейд», получил с расчетного счета 29 118 000 рублей. Деньги предназначались для закупки сельскохозяйственной продукции и возврата займов по разным договорам. Из этой суммы — 23 281 765 рублей, как считает следствие, Анищенко присвоил и растратил, чем причинил компании ущерб в крупном размере. Кроме того, он получил в 2017 году из кассы ООО «АгроЮгТрейд» 388 936,29 рублей и потратил их на свои нужды.