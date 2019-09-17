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Posted 17 сентября 2019, 07:23

Published 17 сентября 2019, 07:23

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

«Красный котельщик» требует признать банкротом бывшего депутата гордумы Тагагрога

17 сентября 2019, 07:23
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», который потребовал признать банкротом экс-депутата городской Думы Игоря Анищенко, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Ранее Таганрогский городской суд признал Анищенко виновным в неправомерном использовании денежных средств.

По версии следствия депутат, используя служебное положение, будучи директором ООО «АгроЮгТрейд», получил с расчетного счета 29 118 000 рублей. Деньги предназначались для закупки сельскохозяйственной продукции и возврата займов по разным договорам. Из этой суммы — 23 281 765 рублей, как считает следствие, Анищенко присвоил и растратил, чем причинил компании ущерб в крупном размере. Кроме того, он получил в 2017 году из кассы ООО «АгроЮгТрейд» 388 936,29 рублей и потратил их на свои нужды.

Среди пострадавших от действий Анищенко оказалось ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

Ранее депутата из Таганрога лишили мандата из-за уголовного дела.

#Экономика#Эксклюзив#Новости
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