«Красный котельщик» требует признать банкротом бывшего депутата гордумы Тагагрога

Posted 17 сентября 2019, 07:23
Published 17 сентября 2019, 07:23
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Ранее Таганрогский городской суд признал Анищенко виновным в неправомерном использовании денежных средств.
По версии следствия депутат, используя служебное положение, будучи директором ООО «АгроЮгТрейд», получил с расчетного счета 29 118 000 рублей. Деньги предназначались для закупки сельскохозяйственной продукции и возврата займов по разным договорам. Из этой суммы — 23 281 765 рублей, как считает следствие, Анищенко присвоил и растратил, чем причинил компании ущерб в крупном размере. Кроме того, он получил в 2017 году из кассы ООО «АгроЮгТрейд» 388 936,29 рублей и потратил их на свои нужды.
Среди пострадавших от действий Анищенко оказалось ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».