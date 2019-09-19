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Posted 19 сентября 2019, 04:41

Published 19 сентября 2019, 04:41

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Десятки деревьев рухнули в Новочеркасске из-за сильного ветра

19 сентября 2019, 04:41
В Новочеркасске Ростовской области сильные порывы ветра повалили множество деревьев в различных районах города, рассказали в мэрии.

В Новочеркасске в среду прошел сильный ливень с грозой, ситуация осложнялась из-за шквалистого ветра. Он повалил множество деревьев.

«К работам по уборке растений привлекли добровольцев. Также используется коммунальная техника», — уточнили в администрации города.

В микрорайоне Хотунок был зафиксирован обрыв ЛЭП. Восстановительные работы уже завершились.

Местных жителей предупредили, что неблагоприятная погода сохранится и в четверг. Скорость ветра может достигнуть 27 метров в секунду.

#Общество#Новости
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