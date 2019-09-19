Десятки деревьев рухнули в Новочеркасске из-за сильного ветра

Posted 19 сентября 2019, 04:41
Published 19 сентября 2019, 04:41
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В Новочеркасске в среду прошел сильный ливень с грозой, ситуация осложнялась из-за шквалистого ветра. Он повалил множество деревьев.
«К работам по уборке растений привлекли добровольцев. Также используется коммунальная техника», — уточнили в администрации города.
В микрорайоне Хотунок был зафиксирован обрыв ЛЭП. Восстановительные работы уже завершились.
Местных жителей предупредили, что неблагоприятная погода сохранится и в четверг. Скорость ветра может достигнуть 27 метров в секунду.