Назван лучший водитель автобуса в Ростове

Участниками стали водители, которые работают на городских маршрутах. Перед этим они прошли отбор в своих транспортных организациях.
Водителям предстояло пройти полосу препятствий и показать фигурное вождение. В том числе они заезжали в бокс передом и задом и демонстрировали параллельную парковку.
Кроме того, участников проверили на знание правил дорожного движения. Победителем стал Александр Морозовский.
Для гостей организовали вокальные и танцевальные номера, детей развлекал аниматор. Добавим, что конкурс был ежегодным до 2017 года. Сейчас эту традицию возродили.