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Назван лучший водитель автобуса в Ростове

30 сентября 2019, 12:04
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону состоялся конкурс профессионального мастерства, в рамках которого выбрали лучшего водителя автобуса, сообщили в городской администрации.

Участниками стали водители, которые работают на городских маршрутах. Перед этим они прошли отбор в своих транспортных организациях.

Водителям предстояло пройти полосу препятствий и показать фигурное вождение. В том числе они заезжали в бокс передом и задом и демонстрировали параллельную парковку.

Кроме того, участников проверили на знание правил дорожного движения. Победителем стал Александр Морозовский.

Для гостей организовали вокальные и танцевальные номера, детей развлекал аниматор. Добавим, что конкурс был ежегодным до 2017 года. Сейчас эту традицию возродили.

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