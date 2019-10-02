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Владелец фиктивных фирм в Ростове обналичил 500 млн руб

2 октября 2019, 05:27
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который незаконно обналичил 500 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД.

Ростовчанин открывал фиктивные компании, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал недостоверные сведения о назначении платежа и передавал в банк.

После этого на счета фиктивных организаций поступали средства. Эти деньги обналичивали и отдавали юридическим лицам.

«Подозреваемый брал себе определенный процент за эти операции. Всего он обналичил более 500 миллионов рублей», — рассказали в полиции.

Во время обысков изъяли свыше 100 печатей. По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей.

Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.

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