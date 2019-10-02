Владелец фиктивных фирм в Ростове обналичил 500 млн руб

Ростовчанин открывал фиктивные компании, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал недостоверные сведения о назначении платежа и передавал в банк.
После этого на счета фиктивных организаций поступали средства. Эти деньги обналичивали и отдавали юридическим лицам.
«Подозреваемый брал себе определенный процент за эти операции. Всего он обналичил более 500 миллионов рублей», — рассказали в полиции.
Во время обысков изъяли свыше 100 печатей. По факту произошедшего завели уголовное дело, сейчас фигурант находится под стражей.
Максимальное наказание составляет шесть лет заключения.