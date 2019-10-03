«Единая Россия» похвалила активность ростовских депутатов в соцсетях

После публикации RostovGazeta о слабой активности депутатов областного Законодательного собрания в соцсетях поступило официальное заявление регионального отделения «Единой России». Руководство партии высоко оценивает работу своих членов в социальных медиа.
«Утверждение о слабой активности депутатского корпуса «Единой России» в социальных сетях из статьи «Молчание депутатов: Что скрывают аккаунты ростовских политиков в соцсетях» выглядит некорректно, если знать, что большинство депутатов-единороссов Законодательного Собрания имеют страницы в различных соцсетях – “Фейсбук”, “Инстаграм” и “Вконтакте”», - сообщили в пресс-службе партии.
В пример приводятся аккаунты спикера регионального парламента Александра Ищенко, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Владимира Влазнева, вице-спикера Александра Скрябина и других народных избранников.
По мнению партийцев, депутаты находят время, чтобы обстоятельно, с иллюстрациями рассказывать о своей работе, а также о разных направлениях деятельности парламента и «Единой России» – в сферах спорта, социальной политики, транспорта, экологии и других.
Активными блогерами, по мнению пресс-службы «Единой России», являются и члены городских дум Ростова-на-Дону, Новочеркасска Таганрога, Шахт.