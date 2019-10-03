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Стало известно, насколько подорожают продукты в России к концу 2019 года

3 октября 2019, 12:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
По итогам 2019 года рост цен на продукты в России составит 3-3,5%, сообщили «Новые известия».

При этом за январь–август 2019 года продукты в России подорожали в среднем на 1,7%.

При составлении прогноза учитывали колебания цен в предновогодний сезон, показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров, а также изменения в регулировании и дополнительные расходы.

Заметнее всего подорожают мясо птицы, яйца и сахар-песок, но рост цен не будет резким. Так, изменение стоимости яиц и мяса птицы происходит каждый год посезонно: снижается с июля и вновь растет с октября.

Кроме того, может подорожать молочная продукция, некоторые источники прогнозируют рост цен до 12%.

Ранее эксперт рассказал, почему для ростовчан все подорожало.

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