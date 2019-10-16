Около 200 преступлений совершили ростовские торговцы нелегальным табаком за 2019 год

Он рассказал, что продавцы нелегальных сигарет уменьшают объемы реализуемой продукции в торговом помещении, чтобы этого было недостаточно для возбуждения уголовного дела — товар должен стоить минимум 100 тысяч рублей (учитывается цена акцизной марки и НДС, на пачку выходит 62 рубля). «Поэтому мы используем инструменты административной практики. Сумма штрафа в отношении физического лица, а их большинство, составляет от 1,5-2 тысячи рублей с конфискацией по решению суда», — отметил Туркин. По его словам, выделение этого преступления в особый состав улучшит ситуацию, а сам штраф должен составлять несколько десятков тысяч рублей, чтобы мера была эффективной.