Около 200 преступлений совершили ростовские торговцы нелегальным табаком за 2019 год

Posted 16 октября 2019, 10:07
Published 16 октября 2019, 10:07
Modified 21 февраля, 12:56
Updated 21 февраля, 12:56
«За 2019 год нами было выявлено 178 преступлений в сфере нелегального оборота табачной продукции. В прошлом году за такое же время было выявлено 165 преступлений», — сообщил он на круглом столе во вторник. По словам Туркина, в этом году из оборота было изъято 634 тысячи пачек нелегальных сигарет, что в денежном эквиваленте составляет 40 миллионов рублей. «В суд было направлено 13 уголовных дел», — добавил спикер.
По его данным, в этом году было выявлено шесть случаев контрабанды. «На территории города Донецка возбуждены уголовные дела по статье „Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий“. Сумма изъятой продукции составила 4,5 миллиона рублей», — сообщил Туркин. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.
Туркин рассказал, что на совещании в июне табачные производители передали список 426 точек с нелегальной табачной продукцией. «Мы успели отработать 122 объекта. Результаты таковы: возбуждено четыре уголовных дела по статье „Незаконный оборот табачной продукции без специальных марок“, составлено 11 протоколов, 19 не подтвердилось. Остальные мы отправили подведомственным органам, Роспотребнадзору», — сообщил заместитель начальника управления.
Он рассказал, что продавцы нелегальных сигарет уменьшают объемы реализуемой продукции в торговом помещении, чтобы этого было недостаточно для возбуждения уголовного дела — товар должен стоить минимум 100 тысяч рублей (учитывается цена акцизной марки и НДС, на пачку выходит 62 рубля). «Поэтому мы используем инструменты административной практики. Сумма штрафа в отношении физического лица, а их большинство, составляет от 1,5-2 тысячи рублей с конфискацией по решению суда», — отметил Туркин. По его словам, выделение этого преступления в особый состав улучшит ситуацию, а сам штраф должен составлять несколько десятков тысяч рублей, чтобы мера была эффективной.
В Ростовской области около 30% табачной продукции является нелегальной, из-за этого в областной бюджет не доходит около миллиарда рублей.