Собака, которую чуть не задавили полицейские в Ростове, вернулась домой

Дару, так зовут ставшую знаменитостью собаку, забрал хозяин, который все эти дни искал ее в другом месте. «Все это время ее искали в другой стороне, в „Ботанике“, так как именно туда ходили с ней гулять. К сожалению, соцсетями люди не пользуются», — рассказали представители ЦБЖ.