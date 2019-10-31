Собака, которую чуть не задавили полицейские в Ростове, вернулась домой

Дару, так зовут ставшую знаменитостью собаку, забрал хозяин, который все эти дни искал ее в другом месте. «Все это время ее искали в другой стороне, в „Ботанике“, так как именно туда ходили с ней гулять. К сожалению, соцсетями люди не пользуются», — рассказали представители ЦБЖ.
Как оказалось, Дара воспользовалась моментом, когда вольер открылся, а ворота оказались не до конца заперты, и пошла погулять. Отмечается, что, кроме Дары, в доме живет кот мейн-кун, и они отлично ладят. Собака отлично знает команды, ею специально занимались.
Хозяин принес документы, подтверждающие, что Дара именно его собака и забрал ее домой. Отмечается, что Дара очень обрадовалась приходу хозяина.
Напомним, сука среднеазиатской овчарки попала в приют 29 октября после того, как ее чуть не задавили на машине полицейские, пытаясь «обезвредить».