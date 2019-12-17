Подрядчики сорвали сроки благоустройства парков «Осеннего» и Вересаево в Ростове

На благоустройство парка «Осенний» в Первомайском районе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено более 86 миллионов рублей. По информации портала госзакупок, договор был заключен со строительной компанией «Феникс». Реконструкция должна была завершиться до 1 ноября.