Подрядчики сорвали сроки благоустройства парков «Осеннего» и Вересаево в Ростове

Так, возможность реконструкции парка «Осенний» в Первомайском районе и строительства нового парка Вересаево в Пролетарском районе город получил благодаря федеральному финансированию по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Напомним, что на благоустройство парка Вересаево было выделено 49,2 миллиона рублей. Тендер выиграла компания с одним сотрудников в штате — ООО «Спецстрой». По контракту подрядчик должен был завершить работы до 1 декабря.
В октябре после прокурорской проверки тендера на строительство парка по улице Вересаева было возбуждено три административных дела.
На благоустройство парка «Осенний» в Первомайском районе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено более 86 миллионов рублей. По информации портала госзакупок, договор был заключен со строительной компанией «Феникс». Реконструкция должна была завершиться до 1 ноября.
«Невыполненные подрядчиками к 1 декабря работы ложатся тенью в первую очередь на репутацию городской власти. Мы не имеем права не выполнять задачи, на которые выделяются средства федерального бюджета», — подчеркнула Зинаида Неярохина.