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Подрядчики сорвали сроки благоустройства парков «Осеннего» и Вересаево в Ростове

17 декабря 2019, 20:13
Фото: pixabay.com
Реализация проектов по благоустройству парка «Осеннего» и строительству парка Вересаево в Ростове-на-Дону вышла за пределы отведенных контрактами сроков, сообщила на заседании гордумы председатель Зинаида Неярохина.

Так, возможность реконструкции парка «Осенний» в Первомайском районе и строительства нового парка Вересаево в Пролетарском районе город получил благодаря федеральному финансированию по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Напомним, что на благоустройство парка Вересаево было выделено 49,2 миллиона рублей. Тендер выиграла компания с одним сотрудников в штате — ООО «Спецстрой». По контракту подрядчик должен был завершить работы до 1 декабря.

В октябре после прокурорской проверки тендера на строительство парка по улице Вересаева было возбуждено три административных дела.

На благоустройство парка «Осенний» в Первомайском районе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» было направлено более 86 миллионов рублей. По информации портала госзакупок, договор был заключен со строительной компанией «Феникс». Реконструкция должна была завершиться до 1 ноября.

«Невыполненные подрядчиками к 1 декабря работы ложатся тенью в первую очередь на репутацию городской власти. Мы не имеем права не выполнять задачи, на которые выделяются средства федерального бюджета», — подчеркнула Зинаида Неярохина.

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