Ростовский эксперт предложил ввести смертную казнь для крупных наркоторговцев

Posted 21 декабря 2019, 09:07
Published 21 декабря 2019, 09:07
Modified 17 сентября 2022, 16:38
Updated 17 сентября 2022, 16:38
Корреспондент издания спросил у собеседника, как стоит поменять законодательство, чтобы ликвидировать проблему наркомании. «Нужно ввести смертную казнь. Но не для наркоманов, которые торгуют, чтобы себе заработать на дозу, а для тех, кто фурами и ящиками продает», — уверен Горяинов.
Он добавил, что это также должно касаться людей, которые покрывают наркоторговцев. По его словам, маленькие дети уже знают, что такое снюс.
«В этой битве мы проигрываем. Это бизнес, где люди зарабатывают деньги и им все равно на всех», — заявил эксперт.