Ростовский эксперт предложил ввести смертную казнь для крупных наркоторговцев

Корреспондент издания спросил у собеседника, как стоит поменять законодательство, чтобы ликвидировать проблему наркомании. «Нужно ввести смертную казнь. Но не для наркоманов, которые торгуют, чтобы себе заработать на дозу, а для тех, кто фурами и ящиками продает», — уверен Горяинов.