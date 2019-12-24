Поддержать семейный бизнес призывает ТПП России

Необходимо, чтобы представители семейного бизнеса могли брать кредиты на льготных условиях, оформлять семейный патент, требуется отрегулировать права наследования. Отмечается, что оказание помощи указанной категории предпринимателей поможет вывести их из теневого сектора, что положительно скажется на российской экономике в общем.
В Торгово-промышленной палате в очередной раз подвели итоги акции «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ». Акцию запустили два года назад в честь 100-летия ТПП и теперь она стала ежегодной. На протяжении всего года ТПП вела работу с сотней лучших предприятий макро и малого бизнеса.
Как рассказа глава ТПП Сергей Катырин, представителям компаний дали возможность встретиться и подискутировать с органами власти: законодательной в Госдуме, исполнительной.
«Мы дали возможность поучаствовать в наших круглых столах в обсуждении законопроектов и других нормативно-правовых документов, мы пригласили их на выставки, которые проводим в дочернем предприятии Экспоцентр, тех, кто хотел себя проявить, показать продукцию, о себе рассказать, пригласили, когда формировали делегации по стране и зарубежью, чтобы они поучаствовали в этом», — рассказал Катырин.
По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, формат акции идеально подходит для анализа и оценки сектора в стране. Оказалось, что в России более 80% микро и малого бизнеса приходится на семейные компании. С полученной информацией обратились в Правительство и к Президенту России и получили поддержку.
Всего на акцию поступили заявки из 120 региональных и муниципальных палат, в сотню участников вошли представители самых разных направлений, от производственной деятельности до сферы услуг. На прошедшем мероприятии участникам вручили памятные подарки, теперь в течение года они смогут общаться друг с другом для обмена опытом и установления контактов. Помогать в этом им будут представители ТПП РФ.
Как поделился один из участников акции, гендиректор ООО «Оптика-центр» Андрей Грищенко, приятно, что проблемы, которые были интересны только узкому круг людей, стали предметов обсуждению в таком формате. «Мы были и являемся членами ТПП уже много лет, но сейчас здесь с развитием этого проекта наше общение стало еще более тесным», — отметил Грищенко.