Поддержать семейный бизнес призывает ТПП России

Как поделился один из участников акции, гендиректор ООО «Оптика-центр» Андрей Грищенко, приятно, что проблемы, которые были интересны только узкому круг людей, стали предметов обсуждению в таком формате. «Мы были и являемся членами ТПП уже много лет, но сейчас здесь с развитием этого проекта наше общение стало еще более тесным», — отметил Грищенко.