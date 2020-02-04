rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В автомобилях с биотуалетами будут перевозить заключенных Ростовской области

4 февраля 2020, 12:58
Фото: 61.фсин.рф
автозак
В оснащенных биотуалетами и кондиционерами спецавтомобилях будут перевозить заключенных Ростовской области, сообщило региональное ГУФСИН.

Областное управление по конвоированию пополнилось тремя современными автомобилями для перевозки спецконтингента. Машины на базе «КамАЗ» и «Газон Некст» оснащены новейшими системами вентиляции и кондиционирования воздуха, автономной системой отопления кузова и системой видеонаблюдения, регистрирующей действия заключенных и конвоя. Кроме того, в специальном отсеке кузова есть биотуалет замкнутого цикла.

На всех автомобилях уже имеется система навигационного оборудования «ГЛОНАСС», дополнительно машины оборудуют спецустройствами подачи светозвуковых сигналов для повышения безопасности движения во время перевозки заключенных.

В настоящее время в автопарке регионального управление конвоирования числятся 11 современных спецавтомобилей, в том числе один медицинский для перевозки больных.

Материалы по теме
«Блатные» мешают обращаться заключенным в Общественную комиссию Ростовской областиНовость о мытье машин заключенными опровергла​ комиссия Ростовской областиВ КВН сыграют заключенные Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00