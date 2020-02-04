В автомобилях с биотуалетами будут перевозить заключенных Ростовской области

Областное управление по конвоированию пополнилось тремя современными автомобилями для перевозки спецконтингента. Машины на базе «КамАЗ» и «Газон Некст» оснащены новейшими системами вентиляции и кондиционирования воздуха, автономной системой отопления кузова и системой видеонаблюдения, регистрирующей действия заключенных и конвоя. Кроме того, в специальном отсеке кузова есть биотуалет замкнутого цикла.
На всех автомобилях уже имеется система навигационного оборудования «ГЛОНАСС», дополнительно машины оборудуют спецустройствами подачи светозвуковых сигналов для повышения безопасности движения во время перевозки заключенных.
В настоящее время в автопарке регионального управление конвоирования числятся 11 современных спецавтомобилей, в том числе один медицинский для перевозки больных.