В автомобилях с биотуалетами будут перевозить заключенных Ростовской области

Областное управление по конвоированию пополнилось тремя современными автомобилями для перевозки спецконтингента. Машины на базе «КамАЗ» и «Газон Некст» оснащены новейшими системами вентиляции и кондиционирования воздуха, автономной системой отопления кузова и системой видеонаблюдения, регистрирующей действия заключенных и конвоя. Кроме того, в специальном отсеке кузова есть биотуалет замкнутого цикла.