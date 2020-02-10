Обманутые дольщики на митинге потребовали не сносить самострои

Posted 10 февраля 2020, 08:56
Published 10 февраля 2020, 08:56
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Митинг провели в воскресенье на площади Ленина, его участниками стали около 200 дольщиков.
«Он был посвящен объектам самовольного строительства. Соответственно, нам было необходимо сообщить власти, что сносы не прекращаются. И даже дома с высокой степенью готовности сносят», — сообщила Власова. По ее данным, 64 строения из реестра самостроев идут под снос. «Кроме этого, есть здания, которые не построили своевременно и те, которые уже снесены. В совокупности это 96 домов», — сообщила собеседница.
Власова добавила, что на митинг также пришли дольщики, чьи многоэтажки не попали в официальный реестр, по их случаям заведены дела о мошенничестве. «Это порядка десяти объектов, которые болтаются между двумя реестрами, и никто не знает, куда их поставить. Тот же самый ЖСК „Державинский“ или дом в переулке Весеннем в Батайске», — привела примеры координатор.
По ее словам, по итогам митинга, который был согласованным, дольщики отправят резолюцию представителям региональной и федеральной власти.
Власова отметила, что на федеральном уровне был создан реестр самостроев, но туда, скорее всего, попадут только здания с высокой степенью готовности и дома, в которых проживают люди. Дольщики работают в группе при Минстрое области, где пытаются решить, как узаконить остальные самовольные строения. Один из возможных вариантов — перевод земельных участков из земель под индивидуальное строительство в земли под многоквартирные дома.