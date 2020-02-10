Обманутые дольщики на митинге потребовали не сносить самострои

«Он был посвящен объектам самовольного строительства. Соответственно, нам было необходимо сообщить власти, что сносы не прекращаются. И даже дома с высокой степенью готовности сносят», — сообщила Власова. По ее данным, 64 строения из реестра самостроев идут под снос. «Кроме этого, есть здания, которые не построили своевременно и те, которые уже снесены. В совокупности это 96 домов», — сообщила собеседница.