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Виртуальный концертный зал появится в Таганроге

28 февраля 2020, 07:58
Фото: pexels.com
Виртуальный концертный зал
В Таганроге появятся виртуальный концертный зал и новая школа на 1,3 тысячи мест, сообщили в правительстве Ростовской области.

Концертный зал появится на базе центральной городской публичной библиотеки имени Чехова. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Культура».

Кроме того, будут закуплены новые музыкальные инструменты и учебные пособия, пройдут работы по переоснащению муниципальной библиотеки. Всего на эти цели потратят почти 24 миллиона рублей.

В городе будет открыта школа, которая сможет вместить более 1,3 тысячи учеников. Работы завершатся в марте этого года.

Стало также известно, что в трех педиатрических отделениях детской городской поликлиники № 2 проведут капитальный ремонт. Помимо этого в Таганроге в этом году отремонтируют восемь дорог, в числе на улице Лесная Биржа от переулка Малого Садового до Большого Садового. На эти цели будет потрачено 128,6 миллиона рублей, работы начнутся при наступлении хорошей погоды.

Ранее появилась информация, что в январе строительство частных домов в Ростовской области выросло на 9,5%.

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