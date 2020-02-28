Виртуальный концертный зал появится в Таганроге

Концертный зал появится на базе центральной городской публичной библиотеки имени Чехова. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Культура».
Кроме того, будут закуплены новые музыкальные инструменты и учебные пособия, пройдут работы по переоснащению муниципальной библиотеки. Всего на эти цели потратят почти 24 миллиона рублей.
В городе будет открыта школа, которая сможет вместить более 1,3 тысячи учеников. Работы завершатся в марте этого года.
Стало также известно, что в трех педиатрических отделениях детской городской поликлиники № 2 проведут капитальный ремонт. Помимо этого в Таганроге в этом году отремонтируют восемь дорог, в числе на улице Лесная Биржа от переулка Малого Садового до Большого Садового. На эти цели будет потрачено 128,6 миллиона рублей, работы начнутся при наступлении хорошей погоды.
Ранее появилась информация, что в январе строительство частных домов в Ростовской области выросло на 9,5%.