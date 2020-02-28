Виртуальный концертный зал появится в Таганроге

Стало также известно, что в трех педиатрических отделениях детской городской поликлиники № 2 проведут капитальный ремонт. Помимо этого в Таганроге в этом году отремонтируют восемь дорог, в числе на улице Лесная Биржа от переулка Малого Садового до Большого Садового. На эти цели будет потрачено 128,6 миллиона рублей, работы начнутся при наступлении хорошей погоды.