В Ростове закупят первую криптобиокабину в 2020 году

На пресс-конференции в пятницу Зданевич рассказал, что во всех офисах многофункциональных центров Ростова принимают заявки по оформлению загранпаспорта старого образца, который действует пять лет.
По его словам, загранспаспорта нового образца, которые действуют 10 лет и содержат биометрические данные, до 1 декабря 2020 года должны выдавать сотрудники МВД. «В конце января было принято постановление правительства РФ о том, что продлен срок приема этих документов сотрудниками МВД. У нас действует пилотный проект на территории офиса МФЦ на Коммунистическом, где сотрудник управления по вопросам миграции приходит к нам и принимает эти документы на территории МФЦ», — пояснил спикер.
Зданевич сообщил, что на федеральном уровне активно ведется работа над новыми нормативами, которые позволят принимать документы специалистам МФЦ. «Мы надеемся, что в ближайшие время их примут, и полномочия по приему документов и выдаче результатов будут полностью переданы МФЦ. Кроме того, сейчас разработано специальное оборудование — криптобиокабина, которая будет позволять сотрудникам МФЦ оказывать услугу без присутствия сотрудников органов МВД. Мы планируем в этом году приобрести одну такую кабину», — рассказал начальник организации. Он добавил, что такая кабина работает в пилотном режиме в некоторых регионах России с конца прошлого года. «Пока в Московской области было выдано всего два паспорта в тестовом режиме. Мы надеемся, что сейчас механизм уже отработан, к концу года мы приобретем комплекс и будем предоставлять услугу в МФЦ в полном объеме», — заключил спикер.