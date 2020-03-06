В Ростове закупят первую криптобиокабину в 2020 году

Зданевич сообщил, что на федеральном уровне активно ведется работа над новыми нормативами, которые позволят принимать документы специалистам МФЦ. «Мы надеемся, что в ближайшие время их примут, и полномочия по приему документов и выдаче результатов будут полностью переданы МФЦ. Кроме того, сейчас разработано специальное оборудование — криптобиокабина, которая будет позволять сотрудникам МФЦ оказывать услугу без присутствия сотрудников органов МВД. Мы планируем в этом году приобрести одну такую кабину», — рассказал начальник организации. Он добавил, что такая кабина работает в пилотном режиме в некоторых регионах России с конца прошлого года. «Пока в Московской области было выдано всего два паспорта в тестовом режиме. Мы надеемся, что сейчас механизм уже отработан, к концу года мы приобретем комплекс и будем предоставлять услугу в МФЦ в полном объеме», — заключил спикер.