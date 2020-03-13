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Предприятия торговли Ростовской области пожаловались, что на них не тратят налоги

13 марта 2020, 14:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
налоги
Несмотря на то, что предприятия торговли платят большую долю налогов, они не пользуются государственными преференциями, рассказал председатель общественного совета при департаменте потребительского рынка Ростовской области Виктор Халын.

«Как отмечалось сегодня, доля валового регионального продукта от торговой деятельности составляет порядка 20%. От предприятий торговли Ростовской области в бюджет только за девять месяцев 2019 года поступило порядка 21 миллиарда рублей — это чуть больше 13% от общего объема налоговых поступлений и весомый вклад в экономику Дона», — сообщил Халын. По его словам, сама отрасль от этого получает недостаточно преференций. «Налоги перераспределяются на развитие других, может быть не менее важных, отраслей», — сообщил спикер.

Он уточнил, что ни на федеральном, ни на региональном уровнях нет программ, направленных на поддержку предприятий торговли. «Льготами по налогу на имущество и части налога на прибыль в областной бюджет пользуются только предприниматели-инвесторы. А это, к сожалению, небольшое количество участников торгового бизнеса», — пояснил Халын.

Председатель общественного совета рассказал, что сегодня представители торговой индустрии столкнулись с серьезными изменениями в структуре экономики потребительского рынка: отменой ЕНВД с 2021 года и введением обязательной маркировки на широкий перечень товаров народного потребления. «Это то, что отражается на предпринимателях и существенно увеличивает различные виды нагрузки, в том числе и налоговую», — сообщил спикер.

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