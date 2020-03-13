Предприятия торговли Ростовской области пожаловались, что на них не тратят налоги

«Как отмечалось сегодня, доля валового регионального продукта от торговой деятельности составляет порядка 20%. От предприятий торговли Ростовской области в бюджет только за девять месяцев 2019 года поступило порядка 21 миллиарда рублей — это чуть больше 13% от общего объема налоговых поступлений и весомый вклад в экономику Дона», — сообщил Халын. По его словам, сама отрасль от этого получает недостаточно преференций. «Налоги перераспределяются на развитие других, может быть не менее важных, отраслей», — сообщил спикер.