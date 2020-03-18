В Ростове запустили систему наставничества для трудных подростков

По состоянию на конец января 2020 года в городе на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних отделов полиции состоит 301 ребенок, за 273 закреплены шефы-наставники. Городская комиссия по делам несовершеннолетних запросила пофамильные списки подростков, состоящих на учете, чтобы проанализировать, кто из детей на сегодняшний день нуждается в наставнике.