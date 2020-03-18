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В Ростове запустили систему наставничества для трудных подростков

18 марта 2020, 12:11
Фото: pexels.com
Система наставничества для подростков из группы риска начала работу в Ростове-на-Дону, сообщил «Дон 24».

Инициатором проекта стала администрация Ленинского района города, целевой аудиторией программы являются дети 14 лет и старше, воспитывающиеся в неполных семьях или состоящие на различного вида учетах. В большинстве случаев таким детям не к кому обратиться за поддержкой и советом, и они остро нуждаются во взрослом наставнике.

По состоянию на конец января 2020 года в городе на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних отделов полиции состоит 301 ребенок, за 273 закреплены шефы-наставники. Городская комиссия по делам несовершеннолетних запросила пофамильные списки подростков, состоящих на учете, чтобы проанализировать, кто из детей на сегодняшний день нуждается в наставнике.

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