Глава минздрава Ростовской области ответила на предложение покинуть свой пост

«Мне бы хотелось, чтобы мы с вами не только друг другу какие-то обвинения бросали. Я хочу задать вам вопрос, что конкретно вами сделано, чтобы популяризировать профессию врача, для того, чтобы сегодня работающие врачи получали не только негатив со стороны населения, но и, в том числе, депутатов», — ответила Быковская.