Глава минздрава Ростовской области ответила на предложение покинуть свой пост

Предложение поступило от депутата Законодательного собрания Ростовской области Евгения Федяева, который заявил, что министру пора «набраться смелости, взять себя в руки и принять волевое решение».
Причиной послужило отсутствие сотрудников в ФАПах в Неклиновском и Цимлянском районах. «Врач раз в неделю приезжает и дежурит в ФАПе. Министр ЖКХ собрался с волей и ушел в отставку, такое же огромное количество вопросов оказалось в министерстве здравоохранения», — сказал Федяев.
«Мне бы хотелось, чтобы мы с вами не только друг другу какие-то обвинения бросали. Я хочу задать вам вопрос, что конкретно вами сделано, чтобы популяризировать профессию врача, для того, чтобы сегодня работающие врачи получали не только негатив со стороны населения, но и, в том числе, депутатов», — ответила Быковская.
При этом глава ведомства заметила, что она за день до заседания посетила Неклиновский район с губернатором и не нашла там ни одного ФАПа, который не укомплектован фельдшерами. Также министр здравоохранения попросила депутата задуматься над тем, как поднять зарплату врачам.
Ранее стало известно, что дочь министра здравоохранения Ростовской области попала под карантин по коронавирусу.