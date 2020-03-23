Навигационный период в Ростовской области откроется 24 марта

Текущий год будет маловодным, из-за чего в области намерены принять ряд мер для обеспечения прохода судов. В настоящее время уже определили безопасные места для организации перегрузочных работ, далее планируют помогать судоходным компаниям путем проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку.