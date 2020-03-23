Навигационный период в Ростовской области откроется 24 марта

«В соответствии с обращениями ряда судоходных компаний и по согласованию с федеральным агентством навигацию-2020 планируется открыть с 24 марта», — сказано в сообщении.
Текущий год будет маловодным, из-за чего в области намерены принять ряд мер для обеспечения прохода судов. В настоящее время уже определили безопасные места для организации перегрузочных работ, далее планируют помогать судоходным компаниям путем проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку.
Напомним, эксперты заявили, что обмеление реки Дон может привести к появлению островов возле Ростова-на-Дону.