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Губернатор Ростовской области опроверг слухи о массовых увольнениях врачей

7 апреля 2020, 14:22
Фото: donland.ru
Информация об увольнении сотрудников инфекционного отделения центральной горбольницы Каменска-Шахтинского в Ростовской области не соответствует действительности, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

Глава региона подчеркнул, что сообщения об увольнениях являются фейком. Он также напомнил, что в регионе не зафиксировано ни одного случая массового увольнения врачей в медицинских учреждениях. «Это стопроцентный фейк. У нас случаев массовых увольнений в больницах просто нет», — резюмировал губернатор.

Кроме того, Василий Голубев призвал правоохранительные органы усилить контроль за появлением ложной информации в средствах массовой информации.

Напомним, что в марте в СМИ Ростовской области появились сообщения о массовых увольнениях сотрудников инфекционного отделения центральной городской больницы Каменска-Шахтинского по причине неготовности учреждения к работе с больными коронавирусом.

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