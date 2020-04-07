Губернатор Ростовской области опроверг слухи о массовых увольнениях врачей

Глава региона подчеркнул, что сообщения об увольнениях являются фейком. Он также напомнил, что в регионе не зафиксировано ни одного случая массового увольнения врачей в медицинских учреждениях. «Это стопроцентный фейк. У нас случаев массовых увольнений в больницах просто нет», — резюмировал губернатор.
Кроме того, Василий Голубев призвал правоохранительные органы усилить контроль за появлением ложной информации в средствах массовой информации.
Напомним, что в марте в СМИ Ростовской области появились сообщения о массовых увольнениях сотрудников инфекционного отделения центральной городской больницы Каменска-Шахтинского по причине неготовности учреждения к работе с больными коронавирусом.