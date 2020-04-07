Губернатор Ростовской области опроверг слухи о массовых увольнениях врачей

Глава региона подчеркнул, что сообщения об увольнениях являются фейком. Он также напомнил, что в регионе не зафиксировано ни одного случая массового увольнения врачей в медицинских учреждениях. «Это стопроцентный фейк. У нас случаев массовых увольнений в больницах просто нет», — резюмировал губернатор.